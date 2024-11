Napoli-Roma Ranieri in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Alle 13:30 di oggi, venerdì 22 novembre il nuovo tecnico della, Claudiointerverrà ina due giorni dal match contro ilal ‘Maradona’. L’allenatore testaccino – alla sua terza diversa esperienza sulla panchinanista – dovrà trovare subito la chiave per risolvere i problemi di unache ha 13 punti e occupa la dodicesima posizione in classifica. Ben lontano dalle ambizioni dei Friedkin e dei tifosi. Un avvio di stagione deludente, che è costato la panchina a Daniele De Rossi prima e Ivan Juric poi. Ora sta atentare di dare la scossa a Pellegrini e compagni, prima di iniziare la sua carriera da dirigente in giallorosso.Tanti i temi alla vigilia del match. Su tutti le condizioni di Paulo Dybala, che ieri si è nuovamente allenato in modo personalizzato, a differenza di Mats Hummels, tornato a lavorare con il resto dei compagni dopo lo stato febbrile.