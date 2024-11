Movieplayer.it - Napoli capitale dell'animazione per quattro giorni con il FAN - Festival Animazione Napoli

Leggi su Movieplayer.it

Un evento interamente dedicato al cinema d', asta per prendere il via la prima edizione del FAN -. In arrivo a, dal 27 al 30 novembre, una manifestazione interamente dedicata al cinema d'. Il FAN -, diretto da Marino Guarnieri, è un evento, promosso e finanziato dal Comune dinell'ambito del progetto Cohousing Cinemae organizzato da Mad Entertainment che si propone come punto di riferimento per il cinema d', offrendo un'occasione unica di incontro e confronto per professionisti, appassionati e curiosi del settore. "Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo grazie a questo primo bando audiovisivo" ha dichiarato Sergio Locoratolo, Coordinatore Politiche Culturali del Comune di