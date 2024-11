Calciomercato.it - Milan-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta | LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Vigilia del big match del Meazza, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni indell’allenatore bianconeroTorna il campionato, con laimpegnata nel big match del Meazza contro il. I bianconeri dovranno rinunciare a diversi giocatori, tra cui spicca l’assenza in attacco di Dusan Vlahovic.– Calciomercato.itAlla vigilia della sfida, come di consueto, è intervenuto inil tecnico della ‘Vecchia Signora’.In aggiornamentoL'articolo, ladiproviene da CalcioMercato.it.