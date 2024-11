Terzotemponapoli.com - Manchester City, ufficiale il rinnovo biennale di Guardiola

ildi“Ho tutto quello che potrei desiderare, vogliamo vincere ancora”.Nelle ultime ore si erano dipanate le nubi sul futuro di Pep, in scadenza di contratto con il. Ebbene, come volevano le voci circolate di recente, il catalano ha scelto di restare e di prolungare il suo accordo con i campioni di Inghilterra in carica: èildi contratto dell’allenatore che rimarrà alla guida del club per altri due anni, fino dunque al 2027.IL COMUNICATO– A comunicarlo è stato lo stesso club con una lunga nota e un post su Instagram intitolato “Non me ne vado, posso assicurarvelo. Il viaggio continua”. Nella nota si legge: “Pepha firmato un nuovo contrattocon il