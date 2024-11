Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 4-8, inizia forte l’Imoco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-16 Attacco veloce in un fazzoletto di Zhu.15-15 Egonu stronca il muro di Chirichella.14-15 Haak attacca su Sylla e non sbaglia.14-14 Perentoria Egonu dalla seconda linea.13-14 Diagonale stretta che riesce a Daalderop!12-14 Sulla rete la diagonale strettissima di Egonu.12-13 Ancora in parallela Haak!12-12 Haak non sbaglia mai, perfetta la parallela.12-11 Egonu la piazza a lato del muro! Che meraviglia.11-11 Fast di Heyrman!10-11 Ace di Anna Danesi!9-11 Ricomincia a fatturare Daalderop.8-11 Bellissima la diagonale di Haak.8-10 Attacco centrale impeccabile di Danesi.7-10 Gabi riesce a insinuarsi nelle mani del muro.7-9 Gran servizio di Orro, poi Sylla chiude il colpo.6-9 Egonu non sbaglia da seconda linea.Palla però di pochissimo out di Sylla, siamo quindi 5-9.