Quotidiano.net - L’incredibile immagine di una stella fuori dalla Via Lattea catturata dagli astronomi

e scienziati hanno recentemente compiuto un passo straordinario nell'osservazione delle stelle, riuscendo a catturare un'dettagliata di unaal didella nostra galassia, la Via. Questa, chiamata WOH G64, si trova a ben 160.000 anni luce da noi, all'interno della Grande Nube di Magellano, una delle piccole galassie che orbitano attorno alla nostra. Grazie alla potenza del Very Large Telescope Interferometer (VLTI) dell'Osservatorio Europeo Meridionale, i ricercatori hanno potuto osservare WOH G64 mentre emette gas e polvere negli ultimi stadi della sua vita, prima di trasformarsi in una supernova. Keiichi Ohnaka, un astrofisico dell'Universidad Andrés Bello in Cile e principale autore dello studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics, ha dichiarato che per la prima volta sono riusciti a ottenere un'ingrandita di unamorente in un'altra galassia.