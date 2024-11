Sport.quotidiano.net - L’ex difensore. Costacurta su Rafa: "Il prossimo step?. Essere più sul pezzo»

Non è mai una partita banale Milan-Juventus. Soprattutto un match come quello di domani, che può riaccendere (o complicare ulteriormente) la stagione dei rossoneri. La pensa così anche Billy, che di sfide del genere in carriera ne ha giocate tante. "E’ un match importantissimo - dice-. Se le distanze dovessero aumentare il Milan potrebbe andare in difficoltà psicologica, perché non sarebbe facile recuperare punti con le tante squadre che sono davanti. La Juventus sotto questo aspetto è più tranquilla, sta migliorando nel progetto di Thiago Motta, è una squadra vivace, giovane, divertente. Il Milan deve puntare a non perdere, una sconfitta sarebbe pericolosissima". Sperando che il primo ad accendersi sia Leao, reduce dalla discreta parentesi con la sua nazionale: "Un Leao in più è una bella notizia per il Milan.