Ilrestodelcarlino.it - Leonardo Bianconi nella serie su Sarah Scazzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Latv ha fatto parlare di sé. Doveva chiamarsi ’Avetrana: qui non è Hollywood’ ma il sindaco del paese, preoccupato per un possibile danno d’immagine, aveva presentato un ricorso urgente e il tribunale di Taranto ne aveva bloccato l’uscita. Alla fine ha debuttato su Disney+ con un nuovo titolo, semplicemente ‘Qui non è Hollywood’, diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta da Matteo Rovere, Groenlandia Film. Sul piccolo schermo va in scena il delitto di, per la cui morte, avvenuta nel 2010, sono state condannate all’ergastolo – in tre gradi di giudizio – la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano. Nei panni del fratello della piccola, Claudio, c’è, bolognese, classe 1991, tra i fondatori di NarrandoBo, associazione culturale che al centro della propria riflessione pone la città di Bologna.