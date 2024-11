Iltempo.it - Landini incendiario, avanti con la "rivolta sociale": così aizza la piazza

Non gli sono bastati gli scontri di Bologna e l'odio divisto nei giorni scorsi (anche oggi a La Sapienza i collettivi rossi hanno tentato di raggiungere il presidio degli studenti di Azione universitaria, bloccati dalla polizia). Mauriziotorna con il lugubre slogan della "". "Assolutamente sì, sono proprio convinto, è una necessità della singola persona di non voltarsi da un'altra parte di fronte alle disuguaglianze, vuole dire mettersi insieme agli altri. È un modo per esistere", insiste il leader della Cgil, Maurizio, ospite di La7, ribadendo la necessità di una "" contro la manovra "ingiusta e pericolosa" e le politiche portatedal governo. Nel corso di Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella venerdì 22 novembre,non lesina attacchi al ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini: "Uno che è vicepresidente del Consiglio dovrebbe farsi delle domande perché lo sciopero non è un optional, si rinuncia a una giornata di stipendio, dovrebbe chiedersi perché scioperano, non è che sono tutti impazziti", afferma citando le mobilitazioni del trasporto pubblico e della sanità.