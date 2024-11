Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle tenta il blitz a Brindisi. Ma domenica sarà un turno a metà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

unquesta 13ª giornata perché ben cinque partite su dieci sono state rinviate a causa delle convocazioni nelle varie Nazionali di atleti che militano in A2. Questo fatto conferma il buon livello del torneo. Rimandata al 27 novembre Piacenza-Torino perché all’Assigeco mancherà l’austriaco Suljanovic. Mentre le altre quattro si giocheranno tutte mercoledì 11 dicembre: Cantù-Cremona, dato che ai brianzoli mancano addirittura due giocatori, Grant Basile, convocato dall’Italia e Joonas Riisma dall’Estonia; quindi Cento-Avellino per la convocazione di Jurkataamm (anche lui dall’Estonia); Nardò-Cividale perché ai friulani manca Lucio Redivo (Argentina); infine Vigevano-Rimini alle quali manca un atleta per squadra: l’albanese Taflaj ai lombardi e il senegalese Camara ai romagnoli.