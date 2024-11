Dilei.it - La storia d’amore di Harald e Sonja di Norvegia

Leggi su Dilei.it

Latradisen è un esempio straordinario di perseveranza e modernità, che ha ridefinito le tradizioni della monarchia norvegese. La loro relazione, iniziata alla fine degli anni Cinquanta, non è stata solo unadi vita personale, ma una vera e propria questione di stato, un punto di svolta per l’istituzione reale.L’incontro che ha cambiato il corso degli eventiNel giugno del 1959, durante una festa a Oslo a casa di amici,, allora principe ereditario di, incontrasen, figlia di un commerciante di tessuti. L’attrazione è immediata, ma i due provengono da mondi diversi:è destinato a diventare re, mentreè una commoner, non appartiene ad alcuna famiglia nobile. L’epoca in cui vivono non è ancora pronta per un matrimonio “misto” tra un reale e una borghese.