Linkiesta.it - La Russia pensa di creare una polizia morale sul modello iraniano

Leggi su Linkiesta.it

Una parola riassume il clima che si respira a Mosca: paranoia. Dopo oltre mille giorni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, lasfrutta la sua macchina propagandistica – che ancora oggi può contare sul sostegno di una schiera di quinte colonne, a libro paga e non, operanti in Occidente – per mostrare ai nemici un’immagine di potenza, di blocco monolitico, sempre più distante dalla realtà. Gli europei devono credere all’idea di unaunita (nomen omen) e a tratti idilliaca, altrimenti smetterebbero di prenderla sul serio. Ma basta dare uno sguardo alle ultime decisioni in politica interna per capire che la corte di Vladimir Putin è altamente preoccupata della tenuta dello stato sui suoi cittadini; una situazione che induce il Cremlino ad adottare delle iniziative che scadono nel grottesco, esemplificative di cosa sia davvero «l’alternativa alneoliberale».