Ilgiorno.it - La ricetta di Atm (che piace ai sindacati) per frenare l’assenteismo: un premio in busta paga per tre anni. Accordo raggiunto

Milano - Il tavolo avviato da Atm con iil 13 settembre scorso ha portato alla firma di un primo: ai lavoratori dell’azienda del trasporto pubblico cittadino sarà riconosciuto unmensile il cui importo netto sarà legato alle assenze del singolo dipendente ma anche al tasso di assenteismo generale. A beneficiarne saranno innanzitutto i conducenti dei mezzi di superficie: autobus, filobus e tram. Come detto, l’obiettivo è intervenire sul, un fattore che finisce con l’acuire quella carenza di autisti che rappresenta il primo problema di Atm e che ha reso necessario l’apertura del tavolo sindacale. Nel dettaglio, la premialità sarà liquidata a partire da marzo del 2025, ogni mese per tre. Per quanto riguarda i conducenti e tutti coloro che rientrano nell’area operativa dell’Esercizio, in estrema sintesi tutti coloro che lavorano a contatto con i passeggeri e non possono fare smartworking, ilè di 120 euro lordi al mese.