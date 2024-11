Ilrestodelcarlino.it - La “Corte dei veleni“ di Giovanni Volponi si presenta domani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal lancio di nuovi libri a incontri istituzionali, sarà un autunno-inverno ricco di appuntamenti per Urbino capoluogo, a partire daalle 10,30, con l’associazione “in trasferta2 nel Palazzo ducale di Urbania per svelare “Ladei“ (ed. Leardini), secondo romanzo storico del giornalista e scrittore. Il volume è stato sponsorizzato dall’azienda Cimas della famiglia Sansuini, impresa durantina di catering e ristorazione, che in estate ha anche partecipato alle Olimpiadi grazie alla collaborazione col Coni, per i 40 anni dalla propria fondazione e saràto durante le celebrazioni di tale anniversario. Il libro tratta la fine del Ducato di Urbino con la morte dell’ultimo erede maschio dei Della Rovere, Federico Ubaldo, detto Federichino. "Crediamo fermamente nell’importanza di valorizzare il patrimonio storico locale e questo volume rapun simbolo del nostro impegno a mantenere vivo il ricordo delle grandi personalità che hanno contribuito a plasmare la nostra identità", scrivono nell’introduzione gli impresari Denis, Jacopo e Maurizio Sansuini, di Cimas, che saranno presenti insieme all’autore, al presidente e al vicepresidente vicario di Urbino capoluogo, Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, e ai sindaci di Urbania e Urbino, Marco Ciccolini e Maurizio Gambini.