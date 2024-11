James si è infortunato di nuovo per il Chelsea mentre Maresca si apre finora in carica

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-21 16:15:36 Giorni caldissimi in redazione!L’allenatore delEnzoha confermato che Reeceè nuovamentein vista della trasferta dei Blues a Leicester questo fine settimana.Il capitano del club ha già saltato un periodo significativo della stagione 2024-25 a causa di un problema al tendine del ginocchio, maafferma che questa volta si tratta solo di un piccolo problema.Intervenendo in conferenza stampa, ha detto: “Abbiamo un solo giocatore, si tratta di Reece. Ha sentito qualcosa di piccolo e non vogliamo correre alcun rischio.“Di sicuro è l’unico ferito. Il resto, alcuni sono migliori, altri sono ancora in dubbio. Dobbiamo vedere.“È un tendine del ginocchio, è un problema muscolare e non vogliamo correre alcun rischio.