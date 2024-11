Anteprima24.it - Il sindaco Vernillo all’assemblea Anci: “Onorato per la nomina nel parlamentino”

Tempo di lettura: 2 minutiLa passione di sempre, di primo cittadino tra i primi cittadini. Contagiosa e tangibile. Quella deldi San Nicola Manfredi Arturo Leone, presenteNazionaleal ‘Lingotto’ di Torino.Insieme a Clemente Mastella,è stato l’unica fascia tricolore presente alla 41esima edizione dell’assemblea: “Sono stati due giorni intensi ed esaltanti per me e per il comune di San Nicola Manfredi – ha dichiarato. Sono stato circondato da personalità del mondo politico, da veri eroi quali i sindaci di tanti comuni italiani. E poi il faccia a faccia con i ministri Piantedosi e Schillaci, il benvenuto al neopresidente dell’Gaetano Manfredi e la massima disponibilità dell’amico senatore Mimmo Matera. E che dire dell’arrivo del presidente della Repubblica Mattarella, accolto da tutti noi sindaci con la fascia tricolore.