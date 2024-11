Agi.it - Il panettone artigianale? Altro che Milano, si fa in Campania

Leggi su Agi.it

AGI - Classico, con o senza canditi o uvetta, al cioccolato, con le pere o le albicocche, farcito con creme o assoluto, con la scatola in latta o in cartone. Il, meglio ancora se, è il re indiscusso della tavola delle feste natalizie. Lo è pure con le sue varianti alternative che, anno dopo anno, i maestri pasticcieri lanciano per deliziare anche i palati più 'difficili'. E se gli artigiani del lievitato per eccellenza sono, ormai, tantissimi e in ogni angolo del Belpaese, c'è chi ha pensato di radunarli per dare vita alla più grande degustazione e vendita di panettoni del Sud Italia. Nasce, così, 'd'Artista', una festosa celebrazione della tradizione dele delle eccellenze dolciarie nazionali, con particolare riferimento al Mezzogiorno.