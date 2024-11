Il divorzio milionario dal manager la nuova società con il fratello Khaby Lame ora macina ricavi da solo e si è comprato casa e villa

Leggi su Open.online

La rottura fra, l’influencer italo senegalese con più seguaci al mondo e Alessandro Riggio, ilche lo ha seguito e accompagnato dal primo giorno, è stata così dura sul piano personale che entrambi il giorno della sigla delprofessionale hanno preferito non partecipare di persona. A regolare i contiha mandato ilmaggiore Modou Bousso, così come Riggio ha mandato ilmaggiore Fausto. I due hanno siglato davanti al notaio Marco Salzano de Luna di Caronno Pertusella la separazione formale nellacomune Iron corporation srl che gestiva anche i contratti di. Quando l’influencer iniziava a muovere i suoi primi passi Riggio, che ne aveva intuito le potenzialità, lo associò nella Iron, concedendogli il 10% delle azioni. Esploso il fenomeno-Riggio il 29 dicembre 2021 aveva accettato di dividere tutto in due, vendendogli il 40% della Iron corporation al prezzo del nominale: 4 mila euro.