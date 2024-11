Lanazione.it - I librai erranti Da Montereggio a Bolzano

La storia di, il paese dei, sbarca a. Oggi alle 18, al centro culturale del Teatro Cristallo, ci sarà un evento speciale dal titolo ’La storia deida’. L’incontro è dedicato alla passione per i libri della famiglia Rinfreschi-Sola, originaria diin Lunigiana, che nel 1926 si trasferì a. In quella città i Rinfreschi-Sola divennero un punto di riferimento fondamentale per i lettori bolzanini. Il loro banchetto ambulante, posizionato tra vicolo Parrocchia, piazza del Grano e Ponte Talvera, è stato per decenni il luogo dove molti cittadini si recavano non solo per ricevere consigli sugli acquisti, ma anche per scoprire le novità editoriali del tempo. All’evento interverranno Lorenzo Sola, membro della famiglia Rinfreschi-Sola, che condividerà la straordinaria storia della sua famiglia e del suo legame profondo con i libri e Giacomo Maucci curatore del saggio ’Il Libro nella Gerla.