Rompipallone.it - “Ho giocato tre gare truccate in Italia”: rivelazione shock dell’ex calciatore

Ritorna l’incubo dellein Serie A, la confessionelascia tutti senza parole: “Ne ho giocate almeno tre”Il calcioscommesse, le partite, un cancro che sembra proprio non voler abbandonare la Serie A. Quando sembra che tutto sia finito, riappare quasi magicamente l’onta dello “sporco” riferito al nostro campionato. Stavolta nessuna inchiesta della Procura – almeno per il momento – nessuna indagine ma addirittura l’ammissione di un ex.“Il Mago”, al secolo Luis Jimenez, exdi Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter, Parma e Cesena, a “Vamo a Calmarno”, in un podcast su un canale Youtube ha parlato chiaramente di “partite”. Un colpo di scena clamoroso e scottante. “Inho disputato almeno tre” ha rivelato, spiegando poi di non poter rivelare il nome dei club.