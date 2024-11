Giorgetti | con prudenza e credibilità spread dimezzato e alzati outlook

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 22 nov. (askanews) – “Ladel governo e lanella gestione delle finanze pubbliche hanno contribuito anche alla recente revisione a rialzo degliper il nostro Paese da parte di due agenzie di rating nonché al dimezzamento dellorispetto ai livelli di due anni fa”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervenendo da remoto all’Assemblea dell’Anci in corso a Torino. “Ulteriori progressi in tale ambito ovviamente avrebbero effetti favorevoli sugli andamenti di finanza pubblica e traducendosi in un più rapido miglioramento del deficit, del debito pubblico e ovviamente dando spazio a altri tipi di interventi – ha aggiunto– E questo è un aspetto di cui dobbiamo assolutamente tenere conto, anche alla luce del rispetto del profilo di crescita annuo della spesa primaria netta su cui siamo impegnati nell’ambito del piano strutturale di bilancio dei medio termini”.