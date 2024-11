Lettera43.it - Germania, Merz favorito per il dopo Scholz ma resta l’incognita delle alleanze

Mancano tre mesi alle elezioni tedesche del 23 febbraio, ma si sa già chi vincerà e chi sarà il prossimo cancelliere. I numeri sono chiari e, a parte qualche punticino percentuale che un partito o l’altro guadagnerà o perderà nel corso della brevissima campagna elettorale, l’Unione Cdu-Csu sarà di gran lunga il primo partito (secondo gli ultimi sondaggi veleggia intorno al 32 per cento) e Friedrichil prossimo capo di governo. Se su questo ci sono pochi dubbi, qualche ombra in più aleggia sulla coalizione che il leader conservatore guiderà. Dipenderà da quali e quanti partiti entreranno davvero al Bundestag, da cui rischiano di uscire un paio di formazioni.Olafe Friedrich(Getty Images).Secondo i sondaggi dietro alla Cdu-Csu, si piazzerà l’AfD e solo terza la Spd diAndando con ordine, secondo i sondaggi dei vari istituti che monitorano da mesi la situazione e registrano le stesse oscillazioni, la destra radicale dell’Alternative für Deutschland (AfD) dovrebbe essere il secondo partito dietro all’Unione (intorno al 18 per cento) e davanti ai socialdemocratici della Spd dell’ancora per poco cancelliere Olaf(al 15), ai Verdi (all’11) e al Bündnis Sahra Wagenknecht (al 6 per cento).