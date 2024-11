361magazine.com - Francesca Deidda uccisa dal marito, dopo sei mesi ha confessato

Igor Sollai, il 43enne si trova in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Per oltre sei mesi si era sempre dichiarato innocente, ora ha confessato: "l'ho uccisa io". Igor Sollai, il 43enne, marito di Francesca Deidda, è attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L'uomo ha ucciso la moglie e poi ne ha nascosto i resti. La donna, una 42enne, era sparita da San Sperate, un paese che si trova ad una ventina di chilometri da Cagliari. Della donna si erano perse le tracce il 10 maggio scorso. Poi il ritrovamento dei resti, che sono stati trovati il 18 luglio scorso in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, nei pressi della vecchia statale 125.