Lanazione.it - Foreste Casentinesi, Santini ai saluti. La Romagna reclama la presidenza

di Sonia Fardelli PRATOVECCHIO Ultimo giorno per Lucada presidente del Parco delle. Nominato nel giugno del 2013 ha già portato a termine due mandati e non può più essere eletto. Spetterà adesso al Ministro dell’Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, di concerto con le Regioni Emiliae Toscana, trovare il suo sostituto. Sembra che l’Emilia, dopo tanti anni ditoscana, punti ad ottenerla. I nomi di cui si parla sono quelli di Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore e di Marco Baccini, sindaco civico per 10 anni di Bagno, vice presidente del Parco nella legislatura precedente. Nel frattempo a prendere in mano le redini dell’area protetta sarà il vice presidente Claudia Mazzoli. E per Lucaè tempo di bilanci. "Abbiamo lavorato tanto a contatto con le popolazioni locali per rilanciare l’economia attraverso il turismo.