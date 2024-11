Ilrestodelcarlino.it - E’ iniziata la guerra ai "mostri eolici"

"Ve la immaginate Riccione come il nuovo paradiso dell’abbronzatura ‘a pala’? Noi no". E’ lo slogan che sta circolando sui social con tanto di manifesto in cui si vede un turista ‘fisicato’ e abbronzato con il segno della pala eolica sul petto. Una campagna comunicativa ad effetto perché Federalberghi Riccione non è si è rassegnata a vedere nel mare davanti alla città una stesa di pale alte 220 metri, "come il monte San Bartolo", sottolineano dall’associazione. "Il progetto Wind sull’impianto eolico – recita la comunicazione virale di Federalberghi -, la cui realizzazione è prevista per il 2026, porterà a sole 12 miglia (ovvero 22 chilometri) dalla nostra riva, 52 pale eoliche di circa 210/220 metri di altezza con diametro di rotore di 180 metri. Vale la pena sacrificare un patrimonio naturale e un’intera identità territoriale per un progetto che di vantaggioso per i cittadini di Riccione e della Romagna non ha nulla?".