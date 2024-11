Ilrestodelcarlino.it - Cartoceto alla guida delle città dell’olio delle Marche

(Pesaro Urbino), 22 novembre 2024 – E’il punto di riferimentoper il settore oleoturistico e olivicolo. Matteo Andreoni, vicesindaco con delega al turismo, è stato eletto all’unanimità coordinatore regionale dell’Associazione Nazionale, realtà che a livello italiano conta 502 soci, tra cui 16 Comuni marchigiani. Un riconoscimento prezioso per la forte identità che il territorio della Dop, unica olearia regionale, esprime nel panorama da vent’anni e per l’impegno profuso per lo sviluppo di ciò che in generale l’olivicoltura e la produzione di olio evo di qualità possono rappresentare per il territorio marchigiano. Comprensibilmente soddisfatto Andreoni: “Ringrazio i colleghi amministratori per la fiducia e la coordinatrice uscente Debora Conti per la passione costantemente dimostrata durante il suo percorso.