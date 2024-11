Gamberorosso.it - "Basta con questi caffè super acidi, ecco come fare un buon espresso". L’esperto spiega cosa significa specialty oggi

Salviamo glicoffee daglicoffee. Lo scrivevamo un anno fa e siamo qui a ribadirlo ancora. Perché quello deispeciali, di qualità, semplicementei è sì un mondo in crescita ma ancora una nicchia in Italia. A dirlo non siamo noi stavolta ma Andrej Godina, esperto dicon un dottorato di ricerca in scienza, tecnologia ed economia dell’industria del, professore anche alla Gambero Rosso Accademy (qui per conoscere il nostro Master in comunicazione, food marketing e critica gastronomica). Infaticabile viaggiatore, Godina conosce bene la filiera dell'oro nero, a cominciare dalle piantagioni, ma ancor di più ha visto svilupparsi il mercato degli, che in Italia rischia di allontanare i consumatori: «Quello che si è diffuso qui è principalmente il concetto di Third Wave» racconta al Gambero Rosso, «un movimento nato negli Stati Uniti e poi arrivato in Europa che scoperto un modo diverso di bere, spesso portato all’estremo».