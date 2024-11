Tvpertutti.it - Basciano in carcere: ecco i messaggi choc a Sophie Codegoni

Alessandroè stato arrestato e condotto neldi San Vittore a Milano. L'uomo è accusato di atti persecutori e minacce gravi nei confronti della sua ex compagna,. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Milano, tratteggia un quadro inquietante di pedinamenti, insulti e intimidazioni che si sarebbero protratti per mesi, culminando in episodi recenti di particolare gravità.Secondo quanto emerso durante la puntata odierna di Ore 14 su Rai2, condotta da Milo Infante, l'ordinanza evidenzia una serie diinviati daallache lasciano poco spazio all'immaginazione. Tra insulti volgari e minacce esplicite, le parole utilizzate delineano una personalità tormentata e incline a comportamenti intimidatori. Il 22 settembre 2024, Alessandroscriveva:"Tr*ia che non sei altra, bastarda, con tutto quello che mi hai fatto penare, devi morire.