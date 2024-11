Lanazione.it - Ancora troppi incidenti. In aumento gli infortuni. Spezia, otto casi al giorno

Aumentano le denunce dio nello Spezzino. Dopo che per gran parte dell’anno l’andamento deglisui luoghi di lavoro era stato inferiore rispetto al 2023, nel mese di settembre è arrivato il temuto sorpasso. Lo si evince dai dati Inail sull’andamento delle denunce dio sul lavoro e delle malattie professionali aggiornate al mese di settembre 2024, rielaborati dall’Ufficio economico Cgil Genova e Liguria, guidato da Marco De Silva. In un quadro regionale dove gliti patiti dai lavoratori sonoin calo rispetto all’anno precedente, nello Spezzino si è verificata una preccupante inversione di tendenza. Da gennaio alla fine di settembre, nella provincia glisono stati 2137, indello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un trend inconfermato per il mese di settembre anche su scala regionale – le denunce dio 1.