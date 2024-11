Unlimitednews.it - ?Natale, tutti pazzi per l’America Latina

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Si avvicinano le festività natalizie e, quest’anno più che mai, le tendenze di viaggio appaiono diversificate e, quindi, ricche di opportunità per gli operatori. L’Osservatorio di BIT 2025 prevede che almeno il 60% degli italiani si metterà in viaggio in occasione del, con un aumento significativo della domanda per l’estero rispetto agli anni precedenti. Cresce l’interesse per i viaggi che coniugano avventura e relax, con tour in Paesi che offrono sia la natura selvaggia sia le spiagge di sabbia bianca e acque cristalline: tra le più gettonate, le destinazioni dei Caraibi come l’evergreen Repubblica Dominicana, dove alla vacanza ‘sole e mare’ si aggiungono grandi parchi naturali incontaminati e le suggestive località ispaniche con le loro tradizioni. Ancora più positivi i numeri delle destinazioni del Centro America, come l’emergente El Salvador tra parchi naturali, vulcani, rovine maya e inaspettati laghi interni.