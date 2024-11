Women’s Champions League 2024 25 Dragoni illude la Roma | il Lione segna 4 gol in 15 minuti

Leggi su Sportface.it

Lasi barrica dietro, passa in vantaggio e subisce quattro gol in quindici. Nella quarta giornata della fase a gironi di, ilbatte 4-1 in rimonta le giallorosse, dando continuità al successo per 0-3 del Tre Fontane. I numeri danno ragione alle francesi (59% del possesso palla, 19 tiri a 6), eppure laesce dal campo con un pizzico di rimpianto per non essere riuscita a gestire quel vantaggio guadagnato al 75? dopo oltre un’ora di sofferenza. A realizzare l’1-0 è, neo entrata: l’ex Barcellona si coordina da fuori area e col destro sorprende Endler. Qui si vedono le grandi squadre: ilnon si fa prendere dalla fretta. Mentre la, passata in vantaggio a sorpresa, si fa cogliere impreparata su due calci d’angoli e subisce due gol in un minuto.