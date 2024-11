Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale a Reggio Emilia, il ’dottor’ Robuschi “mi toccò le parti intime”

, 21 novembre 2024 – Il posturologo Carlosi trova di nuovo a processo, questa volta a, chiamato a rispondere del reato diverso una donna che oggi ha 50 anni: gli si contesta un episodio, datato 2021, in cui lui le avrebbe sfiorato ledurante i messaggi. L’imputato, 63 anni, si trova già detenuto in carcere da giugno per un’altra vicenda dello stesso tenore per la quale è stato condannato in via definitiva. Era stato emesso un verdetto di 6 anni e mezzo, perai danni di una ventenne: la sentenza del febbraio 2022 pronunciata dal tribunale di Parma, è stata confermata in Appello e poi in Cassazione. Per tre mesi lui era risultato irreperibile, poi era stato arrestato in giugno dai carabinieri di Piacenza e Parma, e portato in carcere.