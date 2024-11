Ilgiorno.it - Universitari-lavoratori da premio. Borse di studio da duemila euro

Duedidel valore di 2milaciascuna a due. La prima è stata consegnata a William Puttomati, che collabora con il fast food McDonald’s di viale dei Partigiani, a Sesto, da un anno e 10 mesi. Il 25enne frequenta la facoltà di Medicina all’Università degli Studi di Milano. Gli ottimi risultati accademici gli hanno permesso di essere selezionati tra i 100 giovani che sono stati premiati in tutta Italia grazie al programma "Archways to Opportunity", l’iniziativa di McDonald’s pensata per incentivare la crescita formativa e professionale dei suoi dipendenti. Il secondo assegno è stato consegnato a Laila Rafaei, una studentessa lavoratrice di 22 anni con il sogno nel cassetto di raggiungere il traguardo della laurea in Scienze dell’educazione. La giovane da tre anni lavora nel ristorante McDonald’s di viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo.