Uccide lo zio dopo una lite 40enne arrestato nel Cosentino

A Verbicaro, comune montano del Tirreno, un meccanico di 74 anni, Ugo Lofrano, è stato trovato morto nella sua officina.il nipote quarantenne, che avrebbe ucciso lo ziouna. Ilè stato rintracciato e condotto in carcere con l'accusa diaver ammazzato lo zio,unascaturita per futili motivi, presumibilmente riconducibili a dissidi sorti in ambito lavorativo. Ucciso con un tubo di metalloIeri con una chiamata al 112 si segnalava la presenza di un corpo esanime all'interno di un'officina meccanica. I carabinieri, giunti sul posto, hanno provveduto a identificarela vittima, titolare dell'officina, che riportava diverse ferite al capo provocate da un corpo contundente. E proprio a pochi metri di distanza dal corpo è stata rinvenuta la presuntaarma del delitto: un tubo in metallo con visibili tracce ematiche, sottoposto a sequestro in attesa di successivi accertamenti.