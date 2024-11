Gaeta.it - Tragico incidente a Napoli: donna muore dopo una caduta dal trentesimo piano di un hotel

Una serata drammatica ha scosso la città di, dove unaha perso la vita precipitando daldi unin via Medina. L'si è verificato pocole 20, lasciando la comunità nella tristezza e nel shock. I dettagli su questa tragedia sono ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti, che stanno esaminando tutte le circostanze attorno a questafatale.Intervento dei soccorsi e dettagli sulla scoperta del corpola, laè atterrata sul nonodella struttura alberghiera, provocando un impatto fatale. Immediato è stato l'intervento dei sanitari del 118, che sono giunti sul posto in tempi brevi in risposta alle chiamate di emergenza. Una volta arrivati, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte della, visibilmente segnata dall'impatto.