Tradimento prossimamente in prima serata su Canale 5

Si chiameràla nuova serie turca di5. Se il titolo internazionale, Deception, significa Inganno come la fiction di Netflix, Mediaset ha scelto di adattare l’originale Aldatmak. La dizi è particolarmente attesa dai fan del genere per la presenza di Vahide Perçin, ossia Hunkar Yaman di Terra Amara.andrà in onda in. Si parte a dicembre, salvo variazioni, alla domenica,che tradizionalmente5 dedica alle turcate. Segreti di Famiglia, invece, proseguirà dopo Endless Love in secondaracconta un dramma familiare, in cui una lunga scia di segreti e bugie si intreccia alla vita di ogni personaggio, mettendone a dura prova relazioni ed equilibri. Perçin interpreta Güzide, una rispettata giudice di famiglia, una donna rigorosa, di sani principi e dal carattere inflessibile, avvezza a esercitare il potere sia a casa sia al lavoro.