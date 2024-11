Thesocialpost.it - Tathiana Garbin, la vittoria dell’Italia in Billie Jean King Cup dopo la malattia: “Dedicata ai medici che mi hanno guarita”

Malaga si tinge di azzurro in una notte indimenticabile per il tennis italiano. Le ragazze divincono laCup, sconfiggendo la Slovacchia con un netto 2-0 in finale. Le protagoniste, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, si impongono senza bisogno del doppio, lasciando spazio a una festa tutta italiana.Leggi anche:, nuovo ricovero in ospedale: “Complicazionil’intervento”Bronzetti e Paolini schiantano la SlovacchiaBronzetti e Paolini schiantano la SlovacchiaNella giornata conclusiva, Lucia Bronzetti domina Viktoria Hruncakova con un perentorio 6-2, 6-4, aprendo la strada a Jasmine Paolini, che liquida Rebecca Sramkova con un netto 6-2, 6-1. Una dimostrazione di forza che rende inutile il contributo del doppio, solitamente affidato alla veterana Sara Errani, già decisiva nella semifinale contro la Polonia.