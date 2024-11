Quotidiano.net - Tajani, 'sosteniamo la Cpi, valuteremo sull'arresto'

"Vedremo quali sono i contenuti della decisione e le motivazioni che hanno spinto a questa decisione la corte. Noila Cpi ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico.insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa margine del Business forum trilaterale a Parigi,a decisione della Cpi di emettere mandatiper il premier israeliano Netanyahu e i capi di Hamas, ricordando che quella palestinese è "un'organizzazione terroristica".