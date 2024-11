Quotidiano.net - Superare il divario di genere. Riparte il progetto AI Girls

Formare una nuova generazione di appassionate programmatrici e future professioniste delle Steam (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) attraverso un percorso di formazione inedito, ricco e coinvolgente.in questi giorni AI, il programma di formazione digitale gratuito dedicato alle studentesse delle scuole secondarie superiori di tutta Italia e torna a investire sul futuro delle ragazze, sviluppando in loro nuove competenze e contribuendo ad accelerare il superamento deldi. AIè voluto e sostenuto da Igt, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato, e curato da Codemotion, la più grande community tech in Europa, che attraverso la sua piattaforma offre percorsi di crescita professionale per gli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti in ambito tecnologico.