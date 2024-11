Stile ladylike | eleganza formale e lusso sussurrato

Leggi su .com

Life&People.it Chi dice che l’abito non fa il monaco? Sdoganiamo quest’idea un tempo sulla “bocca” di molti, perché loche scegliamo esprime spesso la nostra personalità più profonda. L’immagine che si ha di sé permette infatti di rivelare agli altri chi sei e cosa vuoi comunicare. La moda è un linguaggio visivo attraverso cui esprimiamo valori, individualità e sensazioni. In poche parole gli abiti dicono molto di noi; al riguardo facciamo appello ad una tendenza che si sta affermando sempre di più nell’ultimo periodo, lo, un’estetica diventata fonte di ispirazione in tutto il mondo e che rivela una femminilità ed un’d’altri tempi. Fendi FW24Origine delloo borgheseErano gli anni ’40 e ’50 quando le donne di classe emanavano la loro bellezza con alcuni accorgimenti che continuano ancora oggi a suscitare un certo fascino.