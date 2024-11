Movieplayer.it - Spider-Man: No Way Home, il Blu-Ray in 4K a un prezzo imperdibile su Amazon per il Black Friday

Leggi su Movieplayer.it

L'ultimo capitolo della trilogia Marvel Studios sull'Uomo-Ragno può essere vostro a undavverograzie aldiIl Blu-Ray 4K di-Man: No Wayè attualmente in sconto su. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 20€, con uno sconto del 30% sulpiù basso recente indicato (29,48€), grazie al "in anticipo". Trovate tutti i dettagli inerenti a questo prodotto passando dal box seguente, o . Quando uscirà-Man 4? Il prossimo film del franchise con protagonista Tom Holland ha finalmente una data d'uscita per quanto riguarda le sale americane: Sony ha infatti aggiornato il suo calendario delle uscite, svelando inoltre il nome del regista che .