Spaccata in tabaccheria. "Quartiere ostaggio della microcriminalità"

Empoli, 21 novembre 2024 – Piumino nero, cappuccio in testa e un lungo piede di porco in mano. All’alba di ieri le telecamereedicola Alderighi, tra via Fucini e piazza Toscanini, lo hanno ripreso mentre tentava di aprire il distributore automatico di sigarette e tagliandilotteria. L’ennesimafinita con un magro bottino per il ladro ma con molti danni per i titolari, costretti, come tutto il vicinato, a fare i conti con una dilagante criminalità. “L’assalto al nostro distributore – racconta Riccardo Bagnoli, uno dei soci dell’attività presa di mira – è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. Da quando abbiamo sostituito l’apparecchio ce lo hanno spaccato almeno tre/quattro volte. Lo abbiamo dotato di gabbia esterna e lucchetti ma ogni protezione sembra inutile”.