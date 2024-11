Liberoquotidiano.it - "Si muove bene, mai impreparata. Ecco la sua forza": clamoroso, Scanzi elogia Meloni

Anche Andreaha riconosciuto l'abilità di Giorgiain politica estera. Ospite di Tagadà, il talk show politico di La7 condotto da Tiziana Panella, la firma del Fatto Quotidiano ha svelato i motivi che si celano dietro i successi della leader di Fratelli d'Italia. "Laè la sua preparazione, la sua capacità di studiare, di non essere quasi mai, di non apparire come tale - ha spiegato il giornalista -. È una che sisoprattutto all'estero e il successo su Fitto lo dimostra". "Poi secondo me la suamaggiore è un'empatia tra lei e l'elettorato - ha proseguito-. Quei pochi che ancora vanno a votare. Questa secondo me è la grandedel governo. Poi secondo me i punti deboli sono tanti. Io ne vedo tre adesso", aggiungepassando all'attacco.