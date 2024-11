Butac.it - Scie chimiche e Marescialli dell’aeronautica

Ci è stato inviato un file .pdf con l’intervista, riportata da svariati blog, fatta da Cinzia Notaro a tal Domenico Azzone, che si qualifica come maresciallo in congedoMilitare italiana, e specialista in meteorologia.Il testo dell’intervista è un classico esempio di narrazione populista che mescola concettintifici riconosciuti, teorie del complotto e generiche accuse verso le istituzioni. Così facendo è molto più facile accendere il dubbio anche in chi normalmente non casca in questo genere di disinformazione.Premettiamo che nel debunk che segue useremo perlopiù come fonti nostri articoli del passato, perché quasi ogni cosa detta nell’intervista è stata detta da altri prima di Azzone e smontata da noi o da colleghi anni fa, quindi troviamo assurdo dover rifare tutto il lavoro da zero.