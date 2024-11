Ilrestodelcarlino.it - Ripatransone tra i Borghi al top

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ ufficiale,è entrato a far parte del prestigioso Club deipiù Belli d’Italia. Una certificazione che premia l’eccellenza storica, artistica e paesaggistica dei piccoli comuni italiani. La notizia, comunicata al comune lunedì con una nota ufficiale di Fiorello Primi, presidente nazionale deipiù Belli d’Italia, corona un percorso di certificazione avviato circa quattro anni fa, nel 2020. Il processo, condotto da Stefano Fraticelli, attuale presidente del Consiglio comunale di, rappresenta un traguardo significativo per la Città e per l’intera comunità. "La volontà di certificareper l’ingresso nel Club deipiù Belli d’Italia è nata fin dall’inizio del nostro primo mandato 2018-2023 – dichiara Stefano Fraticelli, presidente del consiglio comunale che fin da allora ha seguito il progetto – Un obiettivo che si è rafforzato durante la fase pandemica, quando è diventato evidente quanto fosse importante adottare strategie di comunicazione e promozione che potessero valorizzare il nostro territorio attraverso un marchio dall’altissima reputazione di mercato".