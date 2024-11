Gaeta.it - Prima nevicata della stagione in Valle d’Aosta, i dettagli della situazione meteo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laè finalmente arrivata in, raccontando di un ambiente montano che si prepara ad accogliere un inverno rigido e scenografico. Le precipitazioni di neve stanno interessando con particolare intensità il territorio regionale, colpendo in modo più consistente le aree sopra i 1.000 metri. Diverse località si stanno già preparando a ricevere accumuli significativi di neve, creando così opportunità per gli amanti degli sport invernali.Neve e accumuli previstiSecondo le comunicazioni del bollettinoRegione, le nevicate stanno guadagnando forza, specialmente nei settori montani a partire dal primo pomeriggio. Si stimano accumuli notevoli, particolarmente nelle aree più elevate, con previsioni che segnalano fino a 80 centimetri di neve a 1.