Lopinionista.it - Palese (Unirai): “Stop a interviste concordate con i politici”

Francesco, segretario dell’ROMA – “Invito i colleghi che seguono la politica ad astenersi dal realizzare” con i vari esponenti dei partiti, di maggioranza e di opposizione. “Facciamo l’intervista, ma solo su questi argomenti” è una frase che i vari portavoce pronunciano spesso. Molte volte, purtroppo, vengono accontentati”. Lo afferma Francesco, segretario die giornalista parlamentare di Rainews24.“Bisognerebbe far capire aidi turno – continua– che non siamo i camerieri di nessuno. Appare paradossale, inoltre, che in molti casi si tratti degli stessi personaggi che tanto si agitano per chiedere l’autonomia della Rai dalla stessa politica”.“Infine condanniamo ancora una volta – conclude il segretario del sindacato dei giornalisti – quel brutto vizio di etichettare politicamente i giornalisti Rai.