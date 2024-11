Ilrestodelcarlino.it - "Ora serve un trasporto pubblico degno"

Cinque sfide in cinque anni, dedicate a sanità, famiglie, mobilità, industria, per dare una svolta all’Emilia-Romagna e alle priorità del territorio reggiano in seno alla medesima. La segreteria della Cisl Emilia Centrale, in una lettera aperta loro rivolta, indica la via che dovrebbero seguire i consiglieri del nostro territorio, nel corso del loro mandato a Bologna. "Scorrendo gli elenchi degli eletti e delle elette al consiglio regionale a Reggio – scrive il sindacato di via Turri, con la segretaria generale Rosamaria Papaleo – si vede bene che è uscita dalle urne una nuova classe dirigente, fatta da tanti amministratori comunali. E questa è una buona notizia. Almeno per noi, assieme a quella di un sindaco, presidente della Regione, che ha una profonda conoscenza della sanità. Una nuova classe dirigente che ha il diritto di innovare e ha il dovere di mettersi in gioco senza pensare troppo ai voti.