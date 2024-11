Ilgiorno.it - Nei giorni festivi e alla sera i bus non ci sono

Neia Monza circolano solo due linee di autobus urbane, la z211 e la z212, mentre le altre 5 di Net attive dal lunedì al sabato, la domenica non si muovono. Un segnale evidente di come ciò che più in assoluto potrebbe essere arma per combattere l’uso della macchina e la congestione del traffico, il trasporto pubblico locale, sia ancora carente in città. Il problema è parecchio sentito dai monzesi, anche se va detto che quando neic’erano più linee in attività, prima del 2015, spesso gli autobus si trovavano a viaggiare vuoti o semivuoti. Segno di una cultura che era ancora tutta da costruire sull’uso di mezzi di trasporto pubblico per muoversi, o sull’esistenza di alternative all’auto privata. Ora, dopo 9 anni, le sensibilitàcambiate e si è capito che l’inquinamento atmosferico che deriva dal traffico stradale è un problema serio.