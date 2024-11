Ilrestodelcarlino.it - Mostra blasfema a Carpi, udienza per discutere l’archiviazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Modena), 21 novembre 2024 – Il caso della‘Gratia Plena’ di, a più riprese additata per “blasfemia”, approda ora in un’aula di tribunale. A gennaio, infatti, si discuterà se archiviare o meno. Secondo la procura si trattò di opere riconducibili all’attività di un artista. Nessun elemento, dunque, a sostegno dell’accusa nei confronti degli indagati, tra cui l’arcivescovo di Modena, iscritti sul fascicolo con l’ipotesi di reato di vilipendio alla religione cattolica. Alla richiesta di archiviazione, però, si è opposto l’avvocato Francesco Minutillo, che assiste i “numerosi fedeli che hanno presentato l’esposto”. Il Gip Andrea Scarpa ha fissato per il prossimo 20 gennaio l’di opposizione alla richiesta di archiviazione, presentata dalla procura di Modena. Il fascicolo, per presunte offese ad una confessione religiosa, fu aperto dopo gli esposti presentati contro ladi Andrea Saltini, allestita nella chiesa di Sant’Ignazio, sede del museo diocesano di